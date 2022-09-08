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2 часа назад

В Сети «похоронили» Елизавету II

Елена Прошина

В интернете получило вирусное распространение сообщение о смерти королевы Елизаветы II. Блогеры и журналисты ссылались на влиятельную британскую газету The Guardian. Выяснилось, что информация оказалась ложной, пишет RT в своем Telegram-канале.

В Сети «похоронили» Елизавету II
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты канала выяснили, что распространявший сведения о смерти монархини аккаунт «никакого отношения к газете не имеет».

Напомним, что в зарубежных и российских СМИ в 2022 году неоднократно появлялись публикации о том, что британская монархия потеряла свою лучшую представительницу, сообщает портал RB Новости.

К Елизавете II приехали ее дети

Так, в феврале блог Hollywood Unlocked заявил, что Елизавета II планировала посетить свадьбу редактора британского Vogue Эдварда Эннинфорда, но не приехала на мероприятие. Ее якобы нашли мертвой.

Выяснилось, что произошла путаница. Источник издания «краем уха» услышал новость о смерти лидера группы Queens of the Stone Age Марка Ланигана. Он обратил внимание только на два слова: «смерть» и «королева» (Queen) и поспешил распространить информацию.

В мире,Елизавета II,
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