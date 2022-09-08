В Сети «похоронили» Елизавету II

В интернете получило вирусное распространение сообщение о смерти королевы Елизаветы II. Блогеры и журналисты ссылались на влиятельную британскую газету The Guardian. Выяснилось, что информация оказалась ложной, пишет RT в своем Telegram-канале.

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Журналисты канала выяснили, что распространявший сведения о смерти монархини аккаунт «никакого отношения к газете не имеет».

Напомним, что в зарубежных и российских СМИ в 2022 году неоднократно появлялись публикации о том, что британская монархия потеряла свою лучшую представительницу, сообщает портал RB Новости.

Так, в феврале блог Hollywood Unlocked заявил, что Елизавета II планировала посетить свадьбу редактора британского Vogue Эдварда Эннинфорда, но не приехала на мероприятие. Ее якобы нашли мертвой.