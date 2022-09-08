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ВСУ попытались окружить Балаклею

Украинские войска попытались взять Балаклею в кольцо, однако были отброшены. В итоге город остается под контролем российских военных. Об этом в четверг, 8 сентября, рассказал глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что украинские войска смогли только «по части территории прогнуть немного линию обороны». После этого бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) были снова отброшены.

Принцы Чарльз и Уильям выехали к королеве из-за ухудшения ее здоровья

Врачи обеспокоены состоянием британской королевы Елизаветы II. Об этом со ссылкой на Букингемский дворец пишет РИА Новости.

«Врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением», - сообщили в пресс-службе.

По данным агентства PA, в шотландский замок Балморал, где сейчас находится Елизавета II, уже выехали ее сын - принц Чарльз, а также внук - принц Уильям.

Озвучена стоимость iPhone 14 в России

Ввезенный в Россию с помощью параллельного импорта новый iPhone 14 будет стоить от 85 до 135 тыс. рублей в зависимости от модели. Такой прогноз в эфире радиостанции «Говорит Москва» сделал главный редактор портала Mobile Review Эльдар Муртазин.

Apple представила новое поколение своих смартфонов - iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max - на презентации 7 сентября. Модель Plus получила дисплей с диагональю 6,7 дюйма, а iPhone 14 - 6,1 дюйма. Обе новинки оснащены процессором A15 и 12-мегапиксельной основной камерой. Версии iPhone 14 Pro и Pro Max отличаются новым процессором A16.

Второй случай оспы обезьян выявили в России

В России выявили второй случай заболевания оспой обезьян - у мужчины, вернувшегося из Европы. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Пациента госпитализировали с «характерными симптомами» в инфекционную больницу. Угрозы для его жизни нет.

Круг контактов мужчины определен, все они находятся под медицинским наблюдением.

Эрдоган согласился с Путиным по вопросу украинского зерна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился со словами главы России Владимира Путина о том, что зерно с Украины идет не в страны Африки, а в развитые государства. Как сообщает ТАСС, он заявил, что собирается обсудить эту проблему со своим российским коллегой на встрече в Самарканде.

Напомним, что зерно с Украины вывозят по гуманитарному коридору, который был открыт ООН, Турцией, Россией и Украиной в рамках четырехсторонней сделки.

Трасс ввела строгий дресс-код на Даунинг-стрит

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ввела строгий дресс-код в офисе на Даунинг-стрит. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказали источники издания Telegraph.

«Это все появилось, когда Лиз вернулась после победы и сказала сотрудникам… что галстуки возвращаются», — рассказал один из собеседников газеты.

Россиян массово не пускают в Грузию

Россиян массово не пускают в Грузию. Как сообщает URA.RU, на границе пропускают только тех, у кого есть вид на жительство или иное разрешение на проживание в стране.

Отмечается, что для пограничников не имеют значения ни профессия, ни наличие контракта на аренду жилья, ни факт проживания в Грузии.

В Китае осудили США из-за России

Введение санкций против России и попытки изгнать ее с мирового рынка превращают США в «асоциальное государство». Об этом пишет китайское издание Global Times.

Издание отметило, что сейчас на Западе многие смотрят на мир через «испорченные очки», добиваясь отказа стран от торговли с Россией.

«Но США и Запад не имеют ни квалификации, ни права препятствовать нормальному сотрудничеству других стран с Россией», - подчеркивается в статье.

При этом, несмотря на то, что США удалось санкциями добиться некого «охлаждения» отношений ряда государств с Москвой, такие действия ударили и по американской экономике, так как «ослабили доверие незападных стран к доллару».

Дрон-камикадзе рухнул на крышу администрации Энергодара

Вооруженные силы Украины атаковали здание администрации Энергодара с помощью дрона-камикадзе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местных властей, беспилотник упал на крышу технической эксплуатации блоков кондиционирования в 13:00 мск.

Дрон был оснащен самодельным взрывным устройством — после его падения произошел взрыв и начался пожар, который удалось быстро локализовать. Пострадавших в происшествии нет, нанесенный ущерб оценивают специалисты.

Четыре страны запретили россиянам въезд с 19 сентября

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С 19 сентября гражданам России будет запрещено въезжать в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу с любыми шенгенским визами. Об этом сообщил эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, пишет РИА Новости.

«В ночь на 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России. Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента», - сказал министр.

Он также добавил, что аналогично поступят и другие государства балтийского региона. Кроме того, Рейнсалу озвучил призыв к гражданам России.

Николаев решил запатентовать бренд «Третье сентября»

Певец, поэт и музыкант Игорь Николаев подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Третье сентября». Об этом со ссылкой на соответствующие документы пишет Агентство городских новостей «Москва».