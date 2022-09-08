В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
33 минуты назад

Скандал с Дианой и служба водителем грузовика: что мы знаем о Елизавете II?

Елена Прошина

8 сентября 2022 года стало известно о том, что врачи обеспокоены состоянием британской королевы Елизаветы II, которой принадлежит абсолютный рекорд продолжительности пребывания на британском троне. Чем запомнилось время правления Елизаветы II, разбирался «Рамблер».

Скандал с Дианой и служба водителем грузовика: что мы знаем о Елизавете II?
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Будущая королева Великобритании Елизавета Александра Мэри Виндзор родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских. Она была старшей дочерью будущего короля Великобритании Георга VI (1895-1952) и леди Елизаветы Боуз-Лайон (1900-2002). Лилибет, как называли ее дома, занимала лишь третье место в очереди на престол.

Перспектива взойти на трон стала реальностью после того, как дядя принцессы - король Эдуард VIII - отрекся от престола, а ее отец был коронован в декабре 1936 года. Именно тогда 10-летняя Елизавета стала наследницей короны. Принцесса получила домашнее образование и считалась прекрасной наездницей.

Вторая мировая война и служба в армии

После начала Второй мировой войны Елизавета жила в Виндзорской замке. В октябре 1940 года она впервые обратилась к нации, посвятив свою речь детям Британии и Содружества, которые пострадали от войны.

В 1944 году Елизавета была назначена государственным советником и с этого момента могла исполнять часть функций монарха в случае отсутствия Георга VI. А в начале 1945 года начала службу во Вспомогательной женской территориальной службе в качестве водителя и механика военного грузовика. Она закончила войну в звании младшего командира.

Замужество, коронация и дети

Елизавета II познакомилась со своим будущим мужем принцем Филиппом в 1934 году на свадьбе принцессы Греции и Дании Марины и принца Джорджа, герцога Кентского. Обвенчались они уже после того, как принцессе исполнился 21 год, 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве.

За годы брака у супругов родились четверо детей – Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард, восемь внуков и правнуки.

2 июня 1953 года состоялась официальная церемония коронации Елизаветы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Она впервые в истории была показана по телевидению в прямом эфире.

Одна из обязанностей королевы - еженедельные встречи с премьер-министром, чаще всего они проходят в Букингемском дворце. За 70 лет правления королевы сменилось 14 британских премьер-министров. Нынешняя глава кабинета Лиз Трасс является пятнадцатой. Теплые отношения связывали Елизавета II и Уинстона Черчилля, занимавшего пост премьер-министра Великобритании перед ее коронацией. Королева пожаловала ему членство в рыцарском ордене Подвязки, что дало ему право на титул «сэр».

Скандалы в королевской семье

Годы правления Елизаветы II ознаменовались чередой скандалов вокруг королевской семьи. В частности, 1992 год стал для Елизаветы II самым тяжелым за все время. Именно тогда младший сын королевы принц Эндрю расстался с супругой Сарой, а дочь Анна развелась с капитаном Марком Филипсом. В этот же год вышла скандальная неавторизованная биография «Правдивая история принцессы Дианы».

Диана Спенсер вышла замуж за старшего сына королевы принца Чарльза 29 июля 1981 года и очень быстро стала популярной. Она родила двух наследников престола – Уильяма и Гарри. В биографии утверждалось, что брак был несчастливым, и принц долгое время изменял своей жене. В конце декабря 1995 года королева написала письма Чарльзу и Диане с призывом развестись. 28 августа 1996 года между ними был оформлен официальный развод, а в 1997 году Диана погибла в автокатастрофе в Париже.

Еще одним источником скандалов стал брак внука Елизаветы II принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. В 2020 году они отказались от обязательств старших членов королевской семьи и, как следствие, от привилегий, положенных им по статусу, и уехали в США. Позднее принц Гарри и Меган Маркл дали откровенное интервью в эфире американского телеканала CBS. В беседе с Опрой Уинфри Маркл отметила, что испытывала давление и унижения со стороны родственников мужа, в частности, со стороны королевы, ее постоянно посещали мысли о суициде.

9 апреля 2021 года, не дожив двух месяцев до 100-летнего юбилея, скончался супруг королевы Филипп. Принц Гарри присутствовал на его похоронах. Отношения с Елизаветой II у герцогов Сассекских наладились. Гарри и Меган Маркл встретились с королевой, чтобы познакомить ее с правнучкой – Лилибет.

В мире,принц Гарри,Чарльз Виндзор,Уинстон Черчилль,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители