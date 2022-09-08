Скандал с Дианой и служба водителем грузовика: что мы знаем о Елизавете II?

8 сентября 2022 года стало известно о том, что врачи обеспокоены состоянием британской королевы Елизаветы II, которой принадлежит абсолютный рекорд продолжительности пребывания на британском троне. Чем запомнилось время правления Елизаветы II, разбирался «Рамблер».

Будущая королева Великобритании Елизавета Александра Мэри Виндзор родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских. Она была старшей дочерью будущего короля Великобритании Георга VI (1895-1952) и леди Елизаветы Боуз-Лайон (1900-2002). Лилибет, как называли ее дома, занимала лишь третье место в очереди на престол.

Перспектива взойти на трон стала реальностью после того, как дядя принцессы - король Эдуард VIII - отрекся от престола, а ее отец был коронован в декабре 1936 года. Именно тогда 10-летняя Елизавета стала наследницей короны. Принцесса получила домашнее образование и считалась прекрасной наездницей.

Вторая мировая война и служба в армии

После начала Второй мировой войны Елизавета жила в Виндзорской замке. В октябре 1940 года она впервые обратилась к нации, посвятив свою речь детям Британии и Содружества, которые пострадали от войны.

В 1944 году Елизавета была назначена государственным советником и с этого момента могла исполнять часть функций монарха в случае отсутствия Георга VI. А в начале 1945 года начала службу во Вспомогательной женской территориальной службе в качестве водителя и механика военного грузовика. Она закончила войну в звании младшего командира.

Замужество, коронация и дети

Елизавета II познакомилась со своим будущим мужем принцем Филиппом в 1934 году на свадьбе принцессы Греции и Дании Марины и принца Джорджа, герцога Кентского. Обвенчались они уже после того, как принцессе исполнился 21 год, 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве.

За годы брака у супругов родились четверо детей – Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард, восемь внуков и правнуки.

2 июня 1953 года состоялась официальная церемония коронации Елизаветы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Она впервые в истории была показана по телевидению в прямом эфире.

Одна из обязанностей королевы - еженедельные встречи с премьер-министром, чаще всего они проходят в Букингемском дворце. За 70 лет правления королевы сменилось 14 британских премьер-министров. Нынешняя глава кабинета Лиз Трасс является пятнадцатой. Теплые отношения связывали Елизавета II и Уинстона Черчилля, занимавшего пост премьер-министра Великобритании перед ее коронацией. Королева пожаловала ему членство в рыцарском ордене Подвязки, что дало ему право на титул «сэр».

Скандалы в королевской семье

Годы правления Елизаветы II ознаменовались чередой скандалов вокруг королевской семьи. В частности, 1992 год стал для Елизаветы II самым тяжелым за все время. Именно тогда младший сын королевы принц Эндрю расстался с супругой Сарой, а дочь Анна развелась с капитаном Марком Филипсом. В этот же год вышла скандальная неавторизованная биография «Правдивая история принцессы Дианы».

Диана Спенсер вышла замуж за старшего сына королевы принца Чарльза 29 июля 1981 года и очень быстро стала популярной. Она родила двух наследников престола – Уильяма и Гарри. В биографии утверждалось, что брак был несчастливым, и принц долгое время изменял своей жене. В конце декабря 1995 года королева написала письма Чарльзу и Диане с призывом развестись. 28 августа 1996 года между ними был оформлен официальный развод, а в 1997 году Диана погибла в автокатастрофе в Париже.

Еще одним источником скандалов стал брак внука Елизаветы II принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. В 2020 году они отказались от обязательств старших членов королевской семьи и, как следствие, от привилегий, положенных им по статусу, и уехали в США. Позднее принц Гарри и Меган Маркл дали откровенное интервью в эфире американского телеканала CBS. В беседе с Опрой Уинфри Маркл отметила, что испытывала давление и унижения со стороны родственников мужа, в частности, со стороны королевы, ее постоянно посещали мысли о суициде.