Экс-сотрудник Госдепа США Питер ван Бюрен в статье для журнала The Spectator рассказал, что стратегия президента США Джо Байдена на Украине оказалась чрезвычайно неудачной. Он пояснил, что ограничительные меры ударили по Западу, а не по России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Политик подчеркнул, что рестрикции со стороны западных стран должны были сделать непомерной для России цену нахождения на Украине. В итоге введенные Байденом «санкции фактически помогли Москве».

Питер ван Бюрен заметил, что действия Вашингтона создали на Украине «всеобщую неразбериху», так как у президента не было четкого плана действий. Он стремился добиться того, чтобы у России наступила своего рода усталость, и она отозвала войска раньше, чем интерес к Украине потеряет Запад.