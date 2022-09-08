В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
11 часов назад

The Spectator: санкции Байдена помогли Путину

Рамблер

Экс-сотрудник Госдепа США Питер ван Бюрен в статье для журнала The Spectator рассказал, что стратегия президента США Джо Байдена на Украине оказалась чрезвычайно неудачной. Он пояснил, что ограничительные меры ударили по Западу, а не по России.

В Британии признали провал антипутинского плана Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик подчеркнул, что рестрикции со стороны западных стран должны были сделать непомерной для России цену нахождения на Украине. В итоге введенные Байденом «санкции фактически помогли Москве».

Путин подписал указ о контрсанкциях

Питер ван Бюрен заметил, что действия Вашингтона создали на Украине «всеобщую неразбериху», так как у президента не было четкого плана действий. Он стремился добиться того, чтобы у России наступила своего рода усталость, и она отозвала войска раньше, чем интерес к Украине потеряет Запад.

Автор статьи пояснил, что Байден надеялся на эффективную помощь со стороны европейских союзников, на то, что США и Европа выступят единым фронтом, но этого не произошло.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Госдеп США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители