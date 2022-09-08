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3 часа назад

Папа Римский заявил о риске "ядерной эскалации" из-за конфликта в Европе

ТАСС

Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность в связи с существованием риска ядерной эскалации в условиях "особо тяжелой войны" в Европе. Об этом понтифик заявил в четверг в ходе встречи с папскими дипломатическими представителями в разных странах.

Папа Римский заявил о риске "ядерной эскалации"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"К сожалению, Европу и весь мир сотрясает особенно тяжелая война, при которой нарушается международное право и [появляется] риск ядерной эскалации, а также [возникают] тяжелые последствия для экономики и общества. Мы являемся свидетелями третьей мировой войны "по частям", - сказал понтифик.

Франциск не в первый раз выступает с тезисом о "третьей мировой войне", охватившей разные части мира. Примечательно, что эту тему он, как сам рассказал потом журналистам, обсуждал уже в 2016 году в ходе своей первой исторической встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Уже тогда глава Римско-католической церкви предупреждал, что "эта война может быть "не по частям", а затронуть всех"

В мире,ФРАНЦИСК,Католическая церковь,
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