Папа Римский заявил о риске "ядерной эскалации"

Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность в связи с существованием риска ядерной эскалации в условиях "особо тяжелой войны" в Европе. Об этом понтифик заявил в четверг в ходе встречи с папскими дипломатическими представителями в разных странах.

"К сожалению, Европу и весь мир сотрясает особенно тяжелая война, при которой нарушается международное право и [появляется] риск ядерной эскалации, а также [возникают] тяжелые последствия для экономики и общества. Мы являемся свидетелями третьей мировой войны "по частям", - сказал понтифик.

Франциск не в первый раз выступает с тезисом о "третьей мировой войне", охватившей разные части мира. Примечательно, что эту тему он, как сам рассказал потом журналистам, обсуждал уже в 2016 году в ходе своей первой исторической встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Уже тогда глава Римско-католической церкви предупреждал, что "эта война может быть "не по частям", а затронуть всех"