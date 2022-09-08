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11 часов назад

Источник: посол Украины в Казахстане покинул Нур-Султан по требованию властей страны

ТАСС

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский по требованию казахстанских властей покинул республику. Об этом сообщил в четверг корреспондент ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Призывавший к убийству русских украинский посол покинул Казахстан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Украинский посол-бандеровец, призывавший "убивать русских", по требованию казахстанских властей покинул Казахстан. Он вылетел утренним рейсом польской авиакомпании в Варшаву", - сказал он.

В пресс-службе Следственного комитета РФ ранее проинформировали, что дадут правовую оценку словам украинского дипломата.

Посол Украины в Казахстане извинился за высказывания о русских

23 августа в МИД Казахстана состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с Врублевским, в ходе которой послу был выражен протест в связи с его высказываниями. Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства.

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