Призывавший к убийству русских украинский посол покинул Казахстан

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский по требованию казахстанских властей покинул республику. Об этом сообщил в четверг корреспондент ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

"Украинский посол-бандеровец, призывавший "убивать русских", по требованию казахстанских властей покинул Казахстан. Он вылетел утренним рейсом польской авиакомпании в Варшаву", - сказал он.

23 августа в МИД Казахстана состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с Врублевским, в ходе которой послу был выражен протест в связи с его высказываниями. Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства.