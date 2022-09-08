В шотландский замок Балморал прибывают родственники королевы Великобритании Елизаветы II. Их приезд связан с сообщениями об ухудшении ее здоровья. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, все дети королевы уже прибыли в замок.

В частности, в Балморал приехал наследник британского престола принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла, сообщает ТАСС.

В замок также выехал принц Кембриджский Уильям, занимающий второе место в очереди престолонаследия.

Другие дети королевы Елизаветы II — принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард — приехали в замок Балморал в Шотландии.

Принц Гарри и Меган Маркл также планируют поехать в Шотландию.