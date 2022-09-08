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11 часов назад

Трасс ввела строгий дресс-код на Даунинг-стрит

Никита Бородкин

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ввела строгий дресс-код в офисе на Даунинг-стрит. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказали источники издания Telegraph.

Трасс ввела строгий дресс-код на Даунинг-стрит
Фото: ReutersReuters

«Это все появилось, когда Лиз вернулась после победы и сказала сотрудникам… что галстуки возвращаются», — рассказал один из собеседников газеты.

Предшественник Трасс Борис Джонсон допускал в офисе более «беззаботную атмосферу» и вечеринки, которые стали одной из причин его отставки.

Напомним, что 5 сентября Лиз Трасс избрали главой Консервативной партии и премьер-министром Великобритании. 6 сентября королева Елизавета II поручила ей сформировать новый кабинет министров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что, судя по заявлениям Трасс, позитивных изменений в отношениях России и Великобритании ждать не приходится.

В мире,Елизавета II,Борис Джонсон,Дмитрий Песков,Консервативная партия,
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