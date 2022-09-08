Трасс ввела строгий дресс-код на Даунинг-стрит

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ввела строгий дресс-код в офисе на Даунинг-стрит. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказали источники издания Telegraph.

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«Это все появилось, когда Лиз вернулась после победы и сказала сотрудникам… что галстуки возвращаются», — рассказал один из собеседников газеты.

Предшественник Трасс Борис Джонсон допускал в офисе более «беззаботную атмосферу» и вечеринки, которые стали одной из причин его отставки.

Напомним, что 5 сентября Лиз Трасс избрали главой Консервативной партии и премьер-министром Великобритании. 6 сентября королева Елизавета II поручила ей сформировать новый кабинет министров.