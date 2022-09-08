В Европе признали главенство Путина

«Путин задает повестку дня, мы сидим у него на коленях. Однако также будет важно следить за тем, как действуют политики в Европе. В конце концов, риск заключается в том, что, когда вы находитесь под давлением, вы становитесь националистом и начинаете думать о своих собственных компаниях и своих собственных людях», — заявила Винст в эфире телеканала SVT.