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11 часов назад

В Европе признали главенство Путина

Ura.Ru

Президент России Владимир Путин задает повестку дня, а Европа «сидит у него на коленях». С таким заявлением выступила главный экономист банка Nordea Анника Винст.

«Путин задает повестку дня, мы сидим у него на коленях. Однако также будет важно следить за тем, как действуют политики в Европе. В конце концов, риск заключается в том, что, когда вы находитесь под давлением, вы становитесь националистом и начинаете думать о своих собственных компаниях и своих собственных людях», — заявила Винст в эфире телеканала SVT.

Ранее Путин назвал очередной глупостью решение Европы о предельной цене на газ.

«То, что происходит сейчас на рынках — результат работы европейских комиссий. Мы всегда за то, чтобы цены формировались на основе долгосрочных контрактов», — сказал президент страны.

В мире,Видео,Владимир Путин,
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