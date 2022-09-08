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20 часов назад

70 лет на престоле: жизнь Елизаветы II в фотографиях

Александр Котлеткин

Королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. Об этом сообщает The Guardian.

1/10 Одна из первых государственных церемонии с участием будущей королевы Елизаветы, 1947 год
Фото: Reuters
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2/10 Королевская семья: принцесса Анна на руках принцессы Елизаветы и герцог Эдинбургский Филипп с принце Чарльзом на руках, 1951 год
Фото: Reuters
3/10 Королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп во время визита в Берлин, 1965 год
Фото: globallookpress.com
4/10 Королева Елизавета II в 1978 году
Фото: globallookpress.com
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5/10 Михаил Горбачев и Елизавета II, 1989 год
Фото: ТАСС
6/10 Елизавета II и Борис Ельцин, 1994 год
Фото: ТАСС
7/10 Президент России Владимир Путин, Людмила Путина, Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп в Букингемскос дворце, 2003 год
Фото: ТАСС
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8/10 Королева Елизавета II во врем посещения колледжа Гудинаф, 2016 год
Фото: Reuters
9/10 Королева Елизавета II открывает новое здание хосписа, июль 2022 года
Фото: globallookpress.com
10/10 Одна из последних фотографии королевы. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и Елизавета II, 06.09.2022 года
Фото: globallookpress.com

В конце августа врачи посоветовали королеве отказаться от длительных переездов и путешествий. С тех пор она находилась в Шотландии.

8 сентября в Букингемском дворце сообщили, что состояние королевы вызывает беспокойство врачей, поэтому она остается под медицинским наблюдением.

В феврале 2022 года исполнилось 70 лет со дня восшествия Елизаветы II на престол. Она царствовала дольше всех своих предшественников. До этого самый долгий срок правления был у королевы Виктории - она оставалась у власти 63 года и умерла, когда ей был 81 год.

В мире,Фото,Елизавета II,
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