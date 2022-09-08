В Польше назвали исключения по въезду для россиян

В канцелярии польского премьер-министра заявили, что Польша и страны Балтии разрешат въезд россиянам с видами на жительство, гражданам РФ с гуманитарными визами, диссидентам и дипломатам. Об этом сообщает РИА Новости.

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В канцелярии заявили, что также запрет не коснется «перевозки грузов и транспортных услуг» и транзита для людей, едущих в Калининград или из него.

Литва, Латвия, Эстония и Польша сообщили, что с 19 сентября перестанут пускать на свою территорию российских туристов, бизнесменов и спортсменов с шенгенскими визами.

В общем заявлении стран подчеркивалось, что Прибалтика и Польша обеспокоены растущим потоком российских граждан, пересекающих границы.

Страны заявили, что их пограничным службам требуются огромные ресурсы для «обеспечения безопасности Европы и обеспечения того, чтобы российские граждане, въезжающие в шенгенскую зону, не представляли угрозы для нашей общей безопасности».