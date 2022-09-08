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17 минут назад

СМИ: россиян массово не пускают в Грузию

Никита Бородкин

Россиян массово не пускают в Грузию. Как сообщает URA.RU, на границе пропускают только тех, у кого есть вид на жительство или иное разрешение на проживание в стране.

Россиянам стали массово отказывать во въезде в Грузию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что для пограничников не имеют значения ни профессия, ни наличие контракта на аренду жилья, ни факт проживания в Грузии.

Напомним, что ранее Грузинские некоммерческие организации (НКО) призвали правительство ввести визовый режим с Россией из-за наплыва россиян. Согласно их информации, с конца февраля по середину августа в стране открылись около 6,4 тыс. российских компаний, что в семь раз превышает показатели за весь 2021 год.

Четыре страны запретили россиянам въезд с 19 сентября

В НКО назвали контроль за въездом россиян в Грузию «вопросом национальной безопасности страны».

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