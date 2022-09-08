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25 минут назад

Принцы Чарльз и Уильям выехали к королеве из-за ухудшения ее здоровья

Алиса Селезнёва

Врачи обеспокоены состоянием британской королевы Елизаветы II. Об этом со ссылкой на Букингемский дворец пишет РИА Новости.

«Врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением», - сообщили в пресс-службе.

По данным агентства PA, в шотландский замок Балморал, где сейчас находится Елизавета II, уже выехали ее сын - принц Чарльз, а также внук - принц Уильям.

«Принц Уэльский (Чарльз) и герцогиня Корнуольская (Камилла) поехали в Балморал. Герцог Кэмбриджский (Уильям) также направляется туда», - говорится в сообщениях агентства в Twitter.

Королева Великобритании Елизавета II ранее отпраздновала в апреле свой 96-й день рождения. По данным СМИ, праздник она провела в небольшом фермерском доме в Сандрингеме, который после выхода на пенсию приобрел ее покойный супруг принц Филипп.

Какой десерт королева Елизавета II ест каждый день

Принц Филипп и Елизавета II познакомились в 1934 году на свадьбе принцессы Греции и Дании Марины и принца Джорджа, герцога Кентского. В 1947-м они поженились. За годы брака у них родились четверо детей, восемь внуков и столько же правнуков. Принц Филипп умер в 2021 году.

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