Врачи обеспокоены состоянием британской королевы Елизаветы II. Об этом со ссылкой на Букингемский дворец пишет РИА Новости.

«Врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением», - сообщили в пресс-службе.

По данным агентства PA, в шотландский замок Балморал, где сейчас находится Елизавета II, уже выехали ее сын - принц Чарльз, а также внук - принц Уильям.

«Принц Уэльский (Чарльз) и герцогиня Корнуольская (Камилла) поехали в Балморал. Герцог Кэмбриджский (Уильям) также направляется туда», - говорится в сообщениях агентства в Twitter.

Королева Великобритании Елизавета II ранее отпраздновала в апреле свой 96-й день рождения. По данным СМИ, праздник она провела в небольшом фермерском доме в Сандрингеме, который после выхода на пенсию приобрел ее покойный супруг принц Филипп.