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6 часов назад

О смерти Елизаветы II не объявляли несколько часов

Lenta.ruиещё 7

О смерти королевы Великобритании Елизавета II, скончавшейся в четверг, 8 сентября, не объявляли несколько часов. Это следует из сообщения в официальном аккаунте королевской семьи в Twitter.

О смерти Елизаветы II не объявляли несколько часов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Королева мирно скончалась сегодня после полудня. Король и королева-консорт останутся сегодня в Балморале и вернутся в Лондон завтра», — говорится в сообщении, опубликованном в 20:30 по московскому времени.

О смерти Елизаветы II стало известно вечером 8 сентября. Ранее королева находилась под медицинским наблюдением в замке Балморал в Шотландии. Врачи выражали обеспокоенность ее состоянием.

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Королева Елизавета II родилась в 1926 году, ей было 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.

В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет. После смерти королевы корона перешла ее старшему сыну — принцу Чарльзу.

Ранее сообщалось, что в Шотландии собрались все старшие члены королевской семьи. Среди прибывших — дочь королевы принцесса Анна, сыновья королевы, принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард, супруга Чарльза Камилла, супруга Эдварда Софи и внук королевы, принц Уильям.

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