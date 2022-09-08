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13 часов назад

Орбан: Санкции поставят Европу на колени

Алиса Селезнёва

11 тысяч санкций вместо ослабления России уже вызвали инфляцию и нехватку энергии в Европе и могут «поставить ее на колени». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет агентство MTI.

Орбан: Санкции поставят Европу на колени
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В настоящее время против России действует 11 тысяч санкций, однако (…) попытки ослабить русских не увенчались успехом. При этом жестокая инфляция и дефицит энергии, вызванные санкциями, могут поставить Европу на колени», - констатировал венгерский политик.

Виктор Орбан подчеркнул, что не знает, как долго в Брюсселе будут продолжать санкционное давление на Россию, однако сейчас ситуация только усугубляется.

Масштабные антироссийские санкции были введены западные странами после начала спецоперации России на Украине. В ЕС согласовали уже семь пакетов рестрикций, запретив, в том числе перевозки нефти по морю, поставки российского угля и золота, существенно ограничив сотрудничество в авиационной сфере.

При этом Будапешт выступил резко против антироссийских санкций в энергетической сфере. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подвергался критике за непримиримую позицию по этому вопросу.

В мире,Виктор Орбан,ЕС,
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