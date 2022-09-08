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13 часов назад

Визит Дуды в Африку объяснили борьбой с «российской пропагандой»

Мария Иванова

Глава польского Бюро международной политики Якуб Кумох заявил, что одной из целей визита президента Анджея Дуды в Африку стала борьба с «российской пропагандой». Об этом сообщает PAP.

Визит Дуды в Африку объяснили борьбой с «российской пропагандой»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кумох подчеркнул, что Европа недостаточно говорила с Африкой об украинском кризисе, считая, что «рано или поздно Африка должна будет согласиться с европейским нарративом».

«Это не так. Африка имеет свою субъектность и ее следует уважать. Нужно слушать, что там говорят, и говорить с африканскими лидерами», - заявил он.

По его словам, состоявшийся 7 сентября разговор Дуды с президентом Кот-д’Ивуара показал - африканцы понимают, что происходит на Украине, но не понимают, почему африканские конфликты не так важны.

«С этим трудно не согласиться», - заключил Кумох.

Дуда начал визит в Западную Африку 6 сентября. Он посетит три страны - Нигерию, Кот-д’Ивуар и Сенегал.

На встрече с президентом Кот-д’Ивуара Алассаном Уаттарой Дуда заявил, что в СМИ африканских стран много российской пропаганды, «пытающейся свалить вину за украинский кризис на Украину, на украинцев, на страны Западной Европы и США».

В мире,Анджей Дуда,
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