Визит Дуды в Африку объяснили борьбой с «российской пропагандой»

Глава польского Бюро международной политики Якуб Кумох заявил, что одной из целей визита президента Анджея Дуды в Африку стала борьба с «российской пропагандой». Об этом сообщает PAP.
Кумох подчеркнул, что Европа недостаточно говорила с Африкой об украинском кризисе, считая, что «рано или поздно Африка должна будет согласиться с европейским нарративом».
«Это не так. Африка имеет свою субъектность и ее следует уважать. Нужно слушать, что там говорят, и говорить с африканскими лидерами», - заявил он.
По его словам, состоявшийся 7 сентября разговор Дуды с президентом Кот-д’Ивуара показал - африканцы понимают, что происходит на Украине, но не понимают, почему африканские конфликты не так важны.
«С этим трудно не согласиться», - заключил Кумох.
Дуда начал визит в Западную Африку 6 сентября. Он посетит три страны - Нигерию, Кот-д’Ивуар и Сенегал.
На встрече с президентом Кот-д’Ивуара Алассаном Уаттарой Дуда заявил, что в СМИ африканских стран много российской пропаганды, «пытающейся свалить вину за украинский кризис на Украину, на украинцев, на страны Западной Европы и США».