Эрдоган: Запад пребывает в панике

Запад пребывает в панике из-за того, как проведет предстоящую зиму в условиях растущих цен на электроэнергию. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

«Есть тема энергетического кризиса, цены растут. Сейчас Запад находится в панике относительно того, как проведет нынешнюю зиму. Запад в панике относительно того, что будет делать», - сказал турецкий лидер.

Он выразил надежду, что с помощью разумных шагов Запад переживет эти испытания.

Ранее Эрдоган заявил, что не поддерживает текущую политику Запада по Украине и назвал ее нацеленной на провоцирование. По его словам, Турция продолжит взвешенную политику в отношении России и Украины для урегулирования конфликта.