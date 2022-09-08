Блинкен неожиданно прибыл в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев на фоне украинского контрнаступления. Об этом сообщило агентство Associated Press.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками заявил, что администрация Джо Байдена предоставит Украине и 18 ее соседям, включая членов НАТО и региональных партнеров по безопасности, 2 миллиарда долларов в виде долгосрочного иностранного военного финансирования.

Эту помощь получат страны, которые наиболее «подверженные риску российской агрессии», отмечается в статье.