Блинкен неожиданно прибыл в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев на фоне украинского контрнаступления. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками заявил, что администрация Джо Байдена предоставит Украине и 18 ее соседям, включая членов НАТО и региональных партнеров по безопасности, 2 миллиарда долларов в виде долгосрочного иностранного военного финансирования.
Эту помощь получат страны, которые наиболее «подверженные риску российской агрессии», отмечается в статье.
Ранее Минобороны России сообщило о продолжающихся безуспешных попытках наступательных действий ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. В результате которых Вооруженные силы Украины несут серьезные потери. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, у контрнаступления Украины только одна цель – создать у Запада иллюзию способности Киева противостоять России.