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1 час назад

СМИ: Блинкен неожиданно приехал в Киев

Алиса Селезнёва

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев на фоне украинского контрнаступления. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Блинкен неожиданно прибыл в Киев
Фото: ReutersReuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками заявил, что администрация Джо Байдена предоставит Украине и 18 ее соседям, включая членов НАТО и региональных партнеров по безопасности, 2 миллиарда долларов в виде долгосрочного иностранного военного финансирования.

Эту помощь получат страны, которые наиболее «подверженные риску российской агрессии», отмечается в статье.

Новым генсеком НАТО может стать украинка

Ранее Минобороны России сообщило о продолжающихся безуспешных попытках наступательных действий ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. В результате которых Вооруженные силы Украины несут серьезные потери. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, у контрнаступления Украины только одна цель – создать у Запада иллюзию способности Киева противостоять России.

В мире,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Сергей Шойгу,Минобороны России,НАТО,
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