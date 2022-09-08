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13 часов назад

Daily Mail: британская разведка «отчаянно» вербует русскоговорящих шпионов

Мария Иванова

Ведущие службы безопасности Великобритании разыскивают русскоговорящих сотрудников в рамках «шпионской кампании», развернутой на фоне украинского кризиса. Об этом сообщает Daily Mail.

Daily Mail: британская разведка «отчаянно» вербует русскоговорящих шпионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Британская контрразведка MI5, служба внешнеполитической разведки MI6 и Центр правительственной связи (GCHQ) стремятся нанять русскоязычных аналитиков для борьбы с кибератаками и шпионажем.

Агенты-новички могут рассчитывать на зарплату от 30 831 фунтов стерлингов (2,1 миллиона рублей) в год, если они поступят на службу в GCHQ, или 36 350 фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей), если они работают в MI5 или MI6. Также они получат 25-дневный ежегодный отпуск, льготы и субсидируемый доступ в тренажерный зал.

Соискатели должны иметь уровень C1 («продвинутый») по русскому языку. Процесс приема на работу может занять до девяти месяцев из-за проверок.

Нанимать будут только британских граждан или обладателей двойного гражданство (британское + другой страны)

«Ваша задача - найти важную информацию в русскоязычных материалах и сделать этот материал доступным и понятным для других», - говорится в объявлениях о наборе.

Кандидаты также должны иметь хорошие навыки перевода, знать российскую культуру, историю, политику, идеологию и экономику.

ФБР ранее испробовало новую стратегию вербовки русскоязычных людей, недовольных действиями РФ на Украине: спецслужба нацелила рекламу в социальных сетях на смартфоны, находящиеся неподалеку от посольства России в Вашингтоне.

Если перейти по ссылке из рекламного объявления, откроется страница, на русском и английском предлагающая адресату лично прийти в здание ФБР в Вашингтоне. На странице обещают, что предоставленная информация будет обрабатываться конфиденциально, а отношение ФБР будет профессиональным и уважительным.

В мире,ФБР,
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