Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился со словами главы России Владимира Путина о том, что зерно с Украины идет не в страны Африки, а в развитые государства. Как сообщает ТАСС, он заявил, что собирается обсудить эту проблему со своим российским коллегой на встрече в Самарканде.

Напомним, что зерно с Украины вывозят по гуманитарному коридору, который был открыт ООН, Турцией, Россией и Украиной в рамках четырехсторонней сделки. Корабли контролируются инспекторами Совместного координационного центра, которые досматривают судна в Стамбуле на предмет запрещенных к перевозке товаров.