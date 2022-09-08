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1 час назад

Эрдоган согласился с Путиным по вопросу украинского зерна

Никита Бородкин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился со словами главы России Владимира Путина о том, что зерно с Украины идет не в страны Африки, а в развитые государства. Как сообщает ТАСС, он заявил, что собирается обсудить эту проблему со своим российским коллегой на встрече в Самарканде.

Напомним, что зерно с Украины вывозят по гуманитарному коридору, который был открыт ООН, Турцией, Россией и Украиной в рамках четырехсторонней сделки. Корабли контролируются инспекторами Совместного координационного центра, которые досматривают судна в Стамбуле на предмет запрещенных к перевозке товаров.

Эрдоган заявил о панике Запада из-за предстоящей зимы

Выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Путин отметил, что на 7 сентября лишь 2 из 87 сухогрузов с зерном направились в развивающиеся державы. По словам президента, страны Европы продолжают действовать как колонизаторы и обманывают менее развитые государства.

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