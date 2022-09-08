Эрдоган заявил о панике Запада из-за предстоящей зимы

Страны Запада находятся в панике из-за предстоящей зимы в условиях роста цен. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.
Глава турецкого государства напомнил, что на данный момент мир находится в состоянии энергетического кризиса.
«Сейчас Запад находится в панике относительно того, как проведет нынешнюю зиму. Запад в панике относительно того, что будет делать», — уточнил он.
Президент понадеялся, что странам удастся пережить эти испытания с помощью разумных шагов.
Ранее Эрдоган заявил, что считает неправильной политику западных стран по Украине и назвал ее нацеленной на провоцирование. Он добавил, что Анкара продолжит взвешенную политику в отношении России и Украины в целях урегулирования конфликта.