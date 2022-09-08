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28 минут назад

Вам не рады: четыре страны запретили россиянам въезд с 19 сентября

Елена Прошина

С 19 сентября гражданам России будет запрещено въезжать в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу с любыми шенгенским визами. Об этом сообщил эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, пишет РИА Новости.

Эстония объявила о закрытии въезда для россиян с шенгеном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ночь на 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России. Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента», - сказал министр.

Он также добавил, что аналогично поступят и другие государства балтийского региона. Кроме того, Рейнсалу озвучил призыв к гражданам России.

«Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют», - заявил глава МИД.

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Ранее Еврокомиссия представила предложения по отмене соглашения по облегченному визовому режиму между ЕС и Россией. Данное решение должно вступить в силу 12 сентября. В частности, предлагается увеличить визовые сборы с 35 до 80 евро для всех категорий. Стандартный срок рассмотрения запроса будет увеличен с 10 до 15 дней. Этот срок может быть увеличен до 45 дней максимум в особых случаях, когда необходима более глубокая проверка.

В мире,Видео,Еврокомиссия,ЕС,
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