Эстония объявила о закрытии въезда для россиян с шенгеном

С 19 сентября гражданам России будет запрещено въезжать в Эстонию , Латвию , Литву и Польшу с любыми шенгенским визами. Об этом сообщил эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, пишет РИА Новости.

«В ночь на 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России. Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС . Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента», - сказал министр.

Он также добавил, что аналогично поступят и другие государства балтийского региона. Кроме того, Рейнсалу озвучил призыв к гражданам России.

Ранее Еврокомиссия представила предложения по отмене соглашения по облегченному визовому режиму между ЕС и Россией. Данное решение должно вступить в силу 12 сентября. В частности, предлагается увеличить визовые сборы с 35 до 80 евро для всех категорий. Стандартный срок рассмотрения запроса будет увеличен с 10 до 15 дней. Этот срок может быть увеличен до 45 дней максимум в особых случаях, когда необходима более глубокая проверка.