Блинкен неожиданно прибыл в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг прибыл с необъявленным визитом в Киев для обсуждения вопроса военной помощи. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik AP Photo/Andrew Harnik

По его данным, Блинкен намерен обсудить выделение около $2,7 млрд на военную помощь Украине и соседним государствам. Это второй визит американского госсекретаря в столицу Украины с начала спецоперации России, пишет агентство.

Агентство Associated Press отмечает, что Блинкен приехал на Украину, чтобы "продемонстрировать поддержку" со стороны США.