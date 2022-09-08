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«Пророчество Путина стало неприятным сюрпризом для Зеленского»

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Слова президента РФ Владимира Путина, назвавшего энергетическую политику Евросоюза самоубийством, оказались пророческими и стали неприятным сюрпризом для главы Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Baijiahao.

В мае Путин заявил, что многие страны ЕС зависят от российских нефти и газа, поэтому не смогут безболезненно отказаться от поставок из РФ. В финском Центре исследований энергии и чистого воздуха (CREA) подсчитали, что за последние шесть месяцев Россия заработала на экспорте энергоносителей 158 миллиардов евро - гораздо больше, чем в прошлые годы - причем из ЕС поступило больше половины этих денег. Как отметило Baijiahao, Зеленский не ожидал, что крупнейшим плательщиком за энергоресурсы России остается ЕС.

Трамп хотел разоблачить «Рашагейт» секретными документами

В августе агенты ФБР обыскали поместье экс-президента США Дональда Трампа по делу о ненадлежащем обращении с государственными документами. В Национальном архиве США заявили, что, покидая Белый дом, Трамп забрал с собой служебные документы, в том числе секретные.

По данным Rolling Stone, в свои последние дни в Белом доме Трамп сказал советникам, что ему необходимо сохранить некоторые документы, связанные с Россией, «чтобы его враги не уничтожили их». Документы касались федерального расследования о вмешательстве России в выборы. Трамп настаивал на рассекречивании документов «Рашагейта», утверждая, что они разоблачат заговор «глубинного государства» против него. По словам осведомленных источников Rolling Stone, Трампа беспокоило, что новая администрация Джо Байдена уничтожит эти доказательства.

Смертоносное землетрясение в Китае: больше 80 жертв

Землетрясение магнитудой 6,8, произошедшее в китайской провинции Сычуань, унесло жизни 82 человек. Об этом сообщает CCTV.

Больше всего жертв - 46 человек - в городе Лудин. Еще 35 местных жителей числятся пропавшими без вести, более 270 человек получили ранения, четверо из них находятся в критическом состоянии и 62 - в тяжелом.

«Немыслимые меры» ЕС без российского газа

Европейские дипломаты заявили Bloomberg, что министры энергетики ЕС на встрече 9 сентября рассмотрят меры, которые раньше казались немыслимыми. В частности, Европа готовится к нормированию энергии после прекращения поставок российского газа.

Германия нарастила запасы газа в хранилища, но их может не хватить, если зима окажется холодной. ЕС уже принял план добровольного сокращения спроса на газ на 15 процентов, если ситуация ухудшится, ограничение сделают обязательным.

В Латвии назвали сроки запрета на въезд для россиян

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что запрет на въезд россиян в Прибалтику вступит в силу в ближайшие десять дней. Об этом сообщает DELFI.