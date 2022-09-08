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14 часов назад

В Иране изготовили ковры с портретами Путина

Елена Прошина

Выставка иранской продукции с коврами с портретом президента России Владимира Путина открылась в подмосковном комплексе «Крокус Экспо». Об этом пишет Telegram-канал РБК.

В Иране изготовили ковры с портретами Путина
Фото: Телеграм-канал РБКТелеграм-канал РБК

На выставке из Ирана представлены ковры с изображением Владимира Путина и Джанни Инфантино в момент передачи эстафеты Чемпионата мира по футболу от России к Катару. Также есть изделия с изображением Моны Лизы и сцен с других известных полотен. Кроме того, там можно увидеть иранскую мебель, сладости и бытовую химию.

7 сентября в «Крокус Экспо» открылась специализированная выставка иранской продукции. На ней представлено более 45 компаний из этой страны. В церемонии открытия выставки приняли участие представители обеих стран-партнеров: председатель Палаты кооперативов ИРИ Бахман Абдоллахи, посол ИРИ в РФ Казем Джалали, гендиректор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, депутаты иранского парламента и другие.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года Россия и Иран вводят безвизовый режим для групповых туристических поездок сроком на 15 дней. Режим будет действовать для групп от 5 до 50 человек. Соглашение об этом было подписано в ходе второго заседания Ирано-Российского технического комитета по туризму.

В мире,Общество,Казем Джалали,Джанни Инфантино,Вероника Никишина,Владимир Путин,
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