В Иране изготовили ковры с портретами Путина

Выставка иранской продукции с коврами с портретом президента России Владимира Путина открылась в подмосковном комплексе «Крокус Экспо». Об этом пишет Telegram-канал РБК.

Фото: Телеграм-канал РБК Телеграм-канал РБК

На выставке из Ирана представлены ковры с изображением Владимира Путина и Джанни Инфантино в момент передачи эстафеты Чемпионата мира по футболу от России к Катару. Также есть изделия с изображением Моны Лизы и сцен с других известных полотен. Кроме того, там можно увидеть иранскую мебель, сладости и бытовую химию.

7 сентября в «Крокус Экспо» открылась специализированная выставка иранской продукции. На ней представлено более 45 компаний из этой страны. В церемонии открытия выставки приняли участие представители обеих стран-партнеров: председатель Палаты кооперативов ИРИ Бахман Абдоллахи, посол ИРИ в РФ Казем Джалали, гендиректор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, депутаты иранского парламента и другие.