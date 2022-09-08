Посла Китая вызвали в МИД Швейцарии

Швейцарский МИД вызвал посла Китая после публикации доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в Синьцзяне. Как сообщает «Лента.ру», об этом заявил пресс-секретарь швейцарского внешнеполитического ведомства Пьер-Ален Эльтшингер.

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По словам представителя ведомства, министерство хочет выразить послу КНР в Берне обеспокоенность по поводу нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

«Швейцария регулярно выражала свою серьезную обеспокоенность по поводу прав этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне, поэтому приветствовала публикацию этого отчета 1 сентября», — пояснил Эльтшингер.

Он добавил, власти страны уверены, что лучший способ защитить свои интересы и основные права человека — критический и конструктивный диалог с Китаем.