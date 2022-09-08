В Турции сделали заявление о договоренностях со Швецией и Финляндией по НАТО

Швеция и Финляндия за два месяца так и не исполнили соглашение с Турцией, необходимое для вступления в НАТО. Об этом заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, пишет газета Aydınlık.

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После начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Против вступления скандинавских стран в НАТО выступила Турция. Но в результате переговоров стороны уладили спорные вопросы, и Швеция и Финляндия получили приглашение в НАТО.

Мустафа Шентоп отметил, что Турция в целом поддерживает стратегические цели скандинавских стран по вступлению в альянс. При этом он напомнил о Тройственном меморандуме, подписанном на Мадридском саммите НАТО, положения которого так и не были выполнены Хельсинки и Стокгольмом.

«В нынешних условиях убедить нашу общественность в том, что статьи Меморандума выполняются, не представляется возможным. Важно, чтобы эти обязательства были исполнены», - заметил спикер Великого Национального собрания Турции.