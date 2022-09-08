Еще одна страна захотела организовать встречу Путина и Зеленского

Посол Джакарты в России Хосе Таварес заявил, что Индонезия готова организовать встречу президентов России и Украины на саммите G20. Об этом сообщает РИА Новости.

Таварес выразил сожаление, что переговоры России и Украины прекратились. Он добавил, что Индонезия поддерживает усилия Турции по организации переговоров.

«Это [переговоры на G20] было бы отлично - площадка есть. <…> Индонезия готова оказать содействие в этом вопросе», - подчеркнул дипломат.

Саммит «Большой двадцатки» состоится 15–16 ноября на Бали. Сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял приглашение посетить саммит. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что если ситуация с пандемией позволит, Путин рассчитывает присутствовать на встречах очно.

Песков отмечал, что перед поездкой «будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности».

На саммит в качестве наблюдателя также приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что его визит будет зависеть от ситуации с безопасностью на Украине и от состава участников саммита.

В Кремле заявляли, что Путин может встретиться с Зеленским только в том случае, если будет построен «фундамент договоренностей».