В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
48 минут назад

Еще одна страна захотела организовать встречу Путина и Зеленского

Мария Иванова

Посол Джакарты в России Хосе Таварес заявил, что Индонезия готова организовать встречу президентов России и Украины на саммите G20. Об этом сообщает РИА Новости.

Таварес выразил сожаление, что переговоры России и Украины прекратились. Он добавил, что Индонезия поддерживает усилия Турции по организации переговоров.

«Это [переговоры на G20] было бы отлично - площадка есть. <…> Индонезия готова оказать содействие в этом вопросе», - подчеркнул дипломат.

Саммит «Большой двадцатки» состоится 15–16 ноября на Бали. Сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял приглашение посетить саммит. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что если ситуация с пандемией позволит, Путин рассчитывает присутствовать на встречах очно.

Песков отмечал, что перед поездкой «будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности».

В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского

На саммит в качестве наблюдателя также приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что его визит будет зависеть от ситуации с безопасностью на Украине и от состава участников саммита.

В Кремле заявляли, что Путин может встретиться с Зеленским только в том случае, если будет построен «фундамент договоренностей».

6 сентября Песков заявил, что о работе делегаций над договоренностями, которые могли бы подписать президенты, «пока речи не идет».

В мире,Политика,Видео,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители