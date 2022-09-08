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36 минут назад

Работу пятого энергоблока Запорожской АЭС остановили

Мария Иванова

В четверг, 8 сентября, на Запорожской АЭС решили приостановить работу пятого энергоблока из-за просадки линии электропередачи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эфир «России-24».

Работу пятого энергоблока Запорожской АЭС остановили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что шестой энергоблок продолжает работать, но не на полную мощность.

Волга отметил, что 8 сентября соберется комиссия, которая решит, как будет работать станция. По его словам, в Энергодаре «ждут четких шагов работы по докладу МАГАТЭ».

ЗАЭС, перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам в последние недели.

1 сентября на станцию прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В этот же день из-за обстрелов остановили пятый энергоблок ЗАЭС. В работе (на 60 процентов от мощности) оставался шестой энергоблок.

По итогам визита эксперты заявили, что на ЗАЭС были нарушены «все семь столпов ядерной безопасности», в том числе физическая целостность объектов и наличие эффективных средств контроля за радиацией.

В МАГАТЭ подтвердили, что на станции были повреждены здания, в которых хранится свежее и отработанное ядерное топливо.

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