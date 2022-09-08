В Харьковской области сообщили об эвакуации женщин и детей

Власти эвакуируют детей и женщин из города Купянска, Изюмского и Купянского районов Харьковской области из-за ракетных атак и обстрелов со стороны Украины, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев.
"На сегодняшний день в городе Купянске складывается такая ситуация, что мы просто вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того, что город находится под ракетными атаками со стороны вооруженных формирований Украины. Это касается практически всего Купянского, Изюмского районов. Они [атаки] нанесли серьезный материальный и моральный ущерб населению", - сказал он.
Ранее Ганчев сообщал, что Балаклея и Изюм находятся под постоянными обстрелами. Он также отмечал рост интенсивности обстрелов на севере Харьковской области, в том числе на границе с Россией.
Под контролем российских и луганских сил находится часть Харьковской области с районными администрациями в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань, подчиненными ВГА. Как ранее сообщал Ганчев, под контроль взято 20% территории региона.