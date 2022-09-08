В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
8 минут назад

В Харьковской области сообщили об эвакуации женщин и детей из Купянска из-за атак Киева

ТАССиещё 8

Власти эвакуируют детей и женщин из города Купянска, Изюмского и Купянского районов Харьковской области из-за ракетных атак и обстрелов со стороны Украины, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев.

В Харьковской области сообщили об эвакуации женщин и детей
Фото: ТАССТАСС

"На сегодняшний день в городе Купянске складывается такая ситуация, что мы просто вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того, что город находится под ракетными атаками со стороны вооруженных формирований Украины. Это касается практически всего Купянского, Изюмского районов. Они [атаки] нанесли серьезный материальный и моральный ущерб населению", - сказал он.

Ранее Ганчев сообщал, что Балаклея и Изюм находятся под постоянными обстрелами. Он также отмечал рост интенсивности обстрелов на севере Харьковской области, в том числе на границе с Россией.

США тайно передали Украине Excalibur с GPS-наведением

Под контролем российских и луганских сил находится часть Харьковской области с районными администрациями в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань, подчиненными ВГА. Как ранее сообщал Ганчев, под контроль взято 20% территории региона.

В мире,Виталий Ганчев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители