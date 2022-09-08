В Китае осудили США из-за России

Введение санкций против России и попытки изгнать ее с мирового рынка превращают США в «асоциальное государство». Об этом пишет китайское издание Global Times.
Издание отметило, что сейчас на Западе многие смотрят на мир через «испорченные очки», добиваясь отказа стран от торговли с Россией.
«Но США и Запад не имеют ни квалификации, ни права препятствовать нормальному сотрудничеству других стран с Россией», - подчеркивается в статье.
При этом, несмотря на то, что США удалось санкциями добиться некого «охлаждения» отношений ряда государств с Москвой, такие действия ударили и по американской экономике, так как «ослабили доверие незападных стран к доллару».
«Это совсем не удивительно. Это как раз и демонстрирует, что посредством жестких санкций невозможно «изгнать» крупную страну с мирового рынка. Введение санкций лишь делает США все более «асоциальными»», - констатировало издание.
Китайские журналисты напомнили, что большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона не порвали свои экономические связи с Россией, а торговля с Китаем только набирает обороты.
С 24 февраля Россия проводит на Украине специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин обозначил ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции, как в банковской сфере, так и против авиационной отрасли. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что российский рынок покинули около 600 международных организаций.
Также западными странами были блокированы, помимо всего прочего, активы Центробанка РФ на сумму около 300 миллиардов долларов. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.