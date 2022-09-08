В Китае осудили США из-за России

Введение санкций против России и попытки изгнать ее с мирового рынка превращают США в «асоциальное государство». Об этом пишет китайское издание Global Times.

Издание отметило, что сейчас на Западе многие смотрят на мир через «испорченные очки», добиваясь отказа стран от торговли с Россией.

«Но США и Запад не имеют ни квалификации, ни права препятствовать нормальному сотрудничеству других стран с Россией», - подчеркивается в статье.

При этом, несмотря на то, что США удалось санкциями добиться некого «охлаждения» отношений ряда государств с Москвой, такие действия ударили и по американской экономике, так как «ослабили доверие незападных стран к доллару».

«Это совсем не удивительно. Это как раз и демонстрирует, что посредством жестких санкций невозможно «изгнать» крупную страну с мирового рынка. Введение санкций лишь делает США все более «асоциальными»», - констатировало издание.

Китайские журналисты напомнили, что большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона не порвали свои экономические связи с Россией, а торговля с Китаем только набирает обороты.

С 24 февраля Россия проводит на Украине специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин обозначил ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции, как в банковской сфере, так и против авиационной отрасли. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что российский рынок покинули около 600 международных организаций.