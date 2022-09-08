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2 часа назад

Байден обсудит новую помощь Украине с G7 и НАТО

Мария Иванова

Президент США Джо Байден 8 сентября проведет телефонные переговоры с союзниками о следующих шагах в поддержку Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Байден обсудит новую помощь Украине с G7 и НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, речь идет о переговорах с лидерами G7, НАТО и ЕС. Кто именно будет участвовать в разговоре, не уточняется.

Видеоформат использовался США и их союзниками в первые месяцы украинского кризиса, Байден «возрождает» его с приближением семимесячной отметки конфликта, заявил один из источников агентства.

Как отмечает Bloomberg, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее говорил, что конфликт на Украине вступает в «критическую фазу». Он предупредил о предстоящей суровой зиме для членов альянса - с отключениями электроэнергии и даже гражданскими беспорядками.

Ранее источник The Washington Post сообщил, что 8 сентября Пентагон объявит о поставках Украине оружия еще на 675 миллионов долларов. Поставки будут включать снаряды для систем залпового огня HIMARS и транспортные средства.

В мире,Йенс Столтенберг,Джозеф Байден,НАТО,Пентагон,ЕС,
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