Байден обсудит новую помощь Украине с G7 и НАТО

Президент США Джо Байден 8 сентября проведет телефонные переговоры с союзниками о следующих шагах в поддержку Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
По его словам, речь идет о переговорах с лидерами G7, НАТО и ЕС. Кто именно будет участвовать в разговоре, не уточняется.
Видеоформат использовался США и их союзниками в первые месяцы украинского кризиса, Байден «возрождает» его с приближением семимесячной отметки конфликта, заявил один из источников агентства.
Как отмечает Bloomberg, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее говорил, что конфликт на Украине вступает в «критическую фазу». Он предупредил о предстоящей суровой зиме для членов альянса - с отключениями электроэнергии и даже гражданскими беспорядками.
Ранее источник The Washington Post сообщил, что 8 сентября Пентагон объявит о поставках Украине оружия еще на 675 миллионов долларов. Поставки будут включать снаряды для систем залпового огня HIMARS и транспортные средства.