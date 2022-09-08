Байден обсудит новую помощь Украине с G7 и НАТО

Президент США Джо Байден 8 сентября проведет телефонные переговоры с союзниками о следующих шагах в поддержку Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, речь идет о переговорах с лидерами G7, НАТО и ЕС. Кто именно будет участвовать в разговоре, не уточняется.

Видеоформат использовался США и их союзниками в первые месяцы украинского кризиса, Байден «возрождает» его с приближением семимесячной отметки конфликта, заявил один из источников агентства.

Как отмечает Bloomberg, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее говорил, что конфликт на Украине вступает в «критическую фазу». Он предупредил о предстоящей суровой зиме для членов альянса - с отключениями электроэнергии и даже гражданскими беспорядками.