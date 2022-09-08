В Италии заявили о «катастрофической» ситуации на Украине

Запад намеренно преуменьшает успехи России и скрывает насколько катастрофическая ситуация сложилась для Украины. Об этом заявил в интервью телеканалу Rai 3, перевод которого сделало «ИноСМИ», итальянский социолог Алессандро Орсини.

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«Ситуация на Украине просто катастрофическая. Поразительно, что об этом не говорят. (…) Украина погружается в разруху, смертей все больше, а слово «мир» так вообще исчезло. «Мир», «диалог», «компромисс»», - констатировал эксперт.

Он обратил внимание на то, что на Западе замалчиваются военные успехи союзных войск в Донбассе, в частности, освобождение Луганской области. И то, что для полного освобождения региона России и народным республикам осталось преодолеть украинские укрепления в Славянске и Краматорске.

Западные страны также не акцентируют внимание на разрушительных последствиях военных действий для Украины, отметил он.

«Сейчас наша проблема в том, что мы скрываем полный провал Запада и ЕС на Украине, не говорим о том, что на самом деле происходит», - заметил социолог.

24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он также подчеркнул, что Россия не оставили другого выбора.