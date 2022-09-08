В Мелитополе взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией». В результате теракта никто не пострадал. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет «Лента.ру».

Фото: ТАСС ТАСС

«Украина вновь совершила теракт, взорван штаб в Мелитополе по улице Ломоносова, 234. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются», - заявил Рогов.

Он отметил, что всего прогремело два взрыва. Никто не пострадал. По его словам, ВСУ обстреляли Мелитополь и Бердянск после обнародования результатов опроса о поддержке жителями голосования о вхождении в состав РФ.

«Тактика запугивания мирных жителей, вопреки ее безрезультатности, все еще не покинула головы руководителей террористического государства. Обстреливать мирных жителей в вечернее и ночное время – вот все, на что способна Украина», - отметил Рогов.