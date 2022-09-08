В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
45 минут назад

В Мелитополе сообщили о взрыве штаба  «Мы вместе с Россией»

Елена Прошина

В Мелитополе взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией». В результате теракта никто не пострадал. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет «Лента.ру».

В Мелитополе взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией»
Фото: ТАССТАСС

«Украина вновь совершила теракт, взорван штаб в Мелитополе по улице Ломоносова, 234. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются», - заявил Рогов.

Он отметил, что всего прогремело два взрыва. Никто не пострадал. По его словам, ВСУ обстреляли Мелитополь и Бердянск после обнародования результатов опроса о поддержке жителями голосования о вхождении в состав РФ.

«Тактика запугивания мирных жителей, вопреки ее безрезультатности, все еще не покинула головы руководителей террористического государства. Обстреливать мирных жителей в вечернее и ночное время – вот все, на что способна Украина», - отметил Рогов.

Ранее стало известно, что в Мелитополе произошло не менее пяти взрывов, сработали системы ПВО. Рогов ранее заявлял о готовности Запорожья провести голосование о вхождение в состав России 4 ноября.

В мире,Политика,Владимир Рогов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители