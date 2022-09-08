WP: США объявят о новых поставках оружия Киеву 8 сентября

Пентагон 8 сентября объявит о поставках Украине оружия еще на 675 миллионов долларов. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника.

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По его словам, новые поставки будут включать снаряды для артиллерийских ракетных установок, в том числе для системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, украинская армия получит от США транспортные средства и другое оборудование.

По данным Пентагона, с 2014 года США выделили Украине более 15,5 миллиарда долларов военной помощи, большую часть из них- с 24 февраля 2022-го.

В последний пакет помощи, одобренный в конце августа, вошли шесть зенитно-ракетных комплексов NASAMS, 245 тысяч боеприпасов 155-миллиметрового калибра, контрбатарейные радары U24, беспилотники Puma, системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE и другая техника.