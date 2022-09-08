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3 часа назад

WP: США объявят о новых поставках оружия Киеву 8 сентября

Мария Иванова

Пентагон 8 сентября объявит о поставках Украине оружия еще на 675 миллионов долларов. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника.

WP: США объявят о новых поставках оружия Киеву 8 сентября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, новые поставки будут включать снаряды для артиллерийских ракетных установок, в том числе для системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, украинская армия получит от США транспортные средства и другое оборудование.

По данным Пентагона, с 2014 года США выделили Украине более 15,5 миллиарда долларов военной помощи, большую часть из них- с 24 февраля 2022-го.

В последний пакет помощи, одобренный в конце августа, вошли шесть зенитно-ракетных комплексов NASAMS, 245 тысяч боеприпасов 155-миллиметрового калибра, контрбатарейные радары U24, беспилотники Puma, системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE и другая техника.

Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Штаты будут поддерживать Украину оружием «столько, сколько потребуется».

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