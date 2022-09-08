WP: США объявят о новых поставках оружия Киеву 8 сентября

Пентагон 8 сентября объявит о поставках Украине оружия еще на 675 миллионов долларов. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника.
По его словам, новые поставки будут включать снаряды для артиллерийских ракетных установок, в том числе для системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, украинская армия получит от США транспортные средства и другое оборудование.
По данным Пентагона, с 2014 года США выделили Украине более 15,5 миллиарда долларов военной помощи, большую часть из них- с 24 февраля 2022-го.
В последний пакет помощи, одобренный в конце августа, вошли шесть зенитно-ракетных комплексов NASAMS, 245 тысяч боеприпасов 155-миллиметрового калибра, контрбатарейные радары U24, беспилотники Puma, системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE и другая техника.
Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Штаты будут поддерживать Украину оружием «столько, сколько потребуется».