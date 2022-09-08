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11 минут назад

Политолог раскрыл, почему Британия хочет уничтожить Россию

Ura.Ru

Великобритания сделает все для того, чтобы Россия потерпела катастрофу, рассчитывая присвоить себе ее ресурсы и богатства. Об этом заявил президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия», политолог, журналист и международный эксперт Алексей Кочетков.

Политолог раскрыл, почему Британия хочет уничтожить Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ну, закончится Украина, настанет очередь Восточной Европы, до них то далеко, им какая разница. Главное, чтобы Россия закончилась, они будут делать все, чтобы Россия потерпела катастрофу, чтобы в дальнейшем ее разорвать на части, ограбить, получить в руки те ресурсы и богатства, которыми Россия располагает. Здесь идет война именно за наши богатства», — сказал Кочетков в интервью «Украина.ру».

По его мнению, Британия готова принести в жертву любых союзников ради достижения поставленной цели.

«Надо бросить в топку украинцев — бросили, следующая Польша — да пожалуйста, кто там еще — Чехия… эти все лимитрофы (государства, образовавшиеся на территории бывшей Российской Империи после 1917 года, прим. URA.RU) — вообще не вопрос», — считает политолог.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала российской специальной операции по освобождению Донбасса. Беспрецедентное количество антироссийский ограничений привели западные государства к энергетическому кризису и рекордно высокой инфляции. Так, крупнейший поставщик газа в Британии обратился «за многомиллиардными кредитами» в связи с ограничением поставок российского газа в Европу, сообщает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Европе придется заплатить за свои многочисленные ошибки в отношениях с Россией, как минимум, выходом из зоны комфорта.

"Польша готовится к войне с Россией?": Пушков обратился к Варшаве

В мире,Алексей Кочетков,Дмитрий Песков,
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