Политолог раскрыл, почему Британия хочет уничтожить Россию

«Ну, закончится Украина, настанет очередь Восточной Европы, до них то далеко, им какая разница. Главное, чтобы Россия закончилась, они будут делать все, чтобы Россия потерпела катастрофу, чтобы в дальнейшем ее разорвать на части, ограбить, получить в руки те ресурсы и богатства, которыми Россия располагает. Здесь идет война именно за наши богатства», — сказал Кочетков в интервью «Украина.ру».