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1 час назад

Global Times: антироссийские санкции превращают США в асоциальное государство

Газета.Ru

Усиливающиеся антироссийские санкции все больше превращают США в асоциальное государство. Об этом пишет китайское издание Global Times.

СМИ признали поражение США из-за антироссийских санкций
Фото: PexelsPexels

Согласно информации издания, усиливающиеся американские санкции против России противоречат интересам большей части мирового сообщества, которое стремится к взаимовыгодному торгово-экономическому сотрудничеству с РФ.

"Общественное мнение Соединенных Штатов и Запада порой смотрит на мир через испорченные очки. Нужно подчеркнуть, что США и западные страны не обладают компетенцией, которая позволила бы им вмешиваться в регулярное сотрудничество других государств с Россией, у Вашингтона нет на это никакого права", - говорится в статье.

Киев заявил о санкциях против сотен политических деятелей России

По словам авторам публикации, "большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не разорвали торгово-экономические связи с РФ, то же самое наблюдается и во всем остальном мире".

Ранее британский политик Галлоуэй предупреждал, что энергетический кризис "переломит хребет" Европе.

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