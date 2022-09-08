СМИ признали поражение США из-за антироссийских санкций

"Общественное мнение Соединенных Штатов и Запада порой смотрит на мир через испорченные очки. Нужно подчеркнуть, что США и западные страны не обладают компетенцией, которая позволила бы им вмешиваться в регулярное сотрудничество других государств с Россией, у Вашингтона нет на это никакого права", - говорится в статье.