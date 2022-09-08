СМИ признали поражение США из-за антироссийских санкций

Усиливающиеся антироссийские санкции все больше превращают США в асоциальное государство. Об этом пишет китайское издание Global Times.
Согласно информации издания, усиливающиеся американские санкции против России противоречат интересам большей части мирового сообщества, которое стремится к взаимовыгодному торгово-экономическому сотрудничеству с РФ.
"Общественное мнение Соединенных Штатов и Запада порой смотрит на мир через испорченные очки. Нужно подчеркнуть, что США и западные страны не обладают компетенцией, которая позволила бы им вмешиваться в регулярное сотрудничество других государств с Россией, у Вашингтона нет на это никакого права", - говорится в статье.
По словам авторам публикации, "большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не разорвали торгово-экономические связи с РФ, то же самое наблюдается и во всем остальном мире".
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