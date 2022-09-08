В Крыму посоветовали властям Украины бежать из страны

«Мы имеем дело с очередной ложью, откровенным фейком и абсурдом. Но хорошее в этом есть только одно: такие их заявления говорят нам о том, что дела у них идут совсем плохо. Поэтому пусть задумаются о подготовке эвакуационных маршрутов для себя, когда придется впопыхах, словно крысы, бежать из страны», — заявил Владимир Константинов РИА «Новости», комментируя слова киевских властей о «предстоящей деоккупации» Крыма.