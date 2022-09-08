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1 час назад

В Крыму посоветовали властям Украины готовить путь для побега из страны

Ura.Ru

Киевским властям следует задуматься о подготовке эвакуационного маршрута для момента, когда им придется бежать из страны подобно крысам. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.

В Крыму посоветовали властям Украины бежать из страны
Фото: ReutersReuters

«Мы имеем дело с очередной ложью, откровенным фейком и абсурдом. Но хорошее в этом есть только одно: такие их заявления говорят нам о том, что дела у них идут совсем плохо. Поэтому пусть задумаются о подготовке эвакуационных маршрутов для себя, когда придется впопыхах, словно крысы, бежать из страны», — заявил Владимир Константинов РИА «Новости», комментируя слова киевских властей о «предстоящей деоккупации» Крыма.

Он отметил, что в Крыму не расслабляются, учитывая преступный характер украинских властей.

«Тем не менее никакой возможности нанести масштабный урон России, частью которой является Крым, у них нет», — подчеркнул глава крымского парламента.

По его словам, Киев публично угрожает Крыму для того, чтобы создать иллюзию борьбы и не утратить поддержку Запада.

«Они же из этой помощи практически открыто воруют, ее прекращение равносильно для них потере смысла жизни», — резюмировал Константинов.

Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Однако Украина отказывается признавать потерю полуострова. В конце августа президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть территории «любыми средствами». Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у Киева нет шансов на возвращение полуострова в состав Украины. В ФРГ также отметили, что планы Зеленского нереалистичны. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер подчеркнул, что население Крыма лояльно российским властям, а не украинским.

«Мы не потеряли ничего»: Путин сделал заявление об Украине

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