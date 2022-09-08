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1 час назад

Yonhap: сессия Верховного народного собрания в КНДР прошла без Ким Чен Ына

Газета.Ru

Сессия Верховного народного собрания (ВНС) прошла без участия лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В КНДР "потеряли" Ким Чен Ына
Фото: ReutersReuters

По информации агентства, на сессии обсуждали законы о развитии сельской местности и благоустройство. Заседание Верховного народного собрания прошло накануне в Пхеньяне. Yohhap пишет, что оно может продлиться в течение нескольких дней.

"На заседании единогласно было решено принять "Закон КНДР о социалистическом развитии сельской местности" и "Закон КНДР о благоустройстве", - говорится в сообщении.

Ким Чен Ын на заседании отсутствовал.

Ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов назвал "выдумкой западных СМИ" сообщения о покупке Россией вооружений у Северной Кореи. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также называл публикации о закупке Россией вооружений у Северной Кореи являются очередным фейком.

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