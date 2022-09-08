В КНДР "потеряли" Ким Чен Ына

Сессия Верховного народного собрания (ВНС) прошла без участия лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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По информации агентства, на сессии обсуждали законы о развитии сельской местности и благоустройство. Заседание Верховного народного собрания прошло накануне в Пхеньяне. Yohhap пишет, что оно может продлиться в течение нескольких дней.

"На заседании единогласно было решено принять "Закон КНДР о социалистическом развитии сельской местности" и "Закон КНДР о благоустройстве", - говорится в сообщении.

Ким Чен Ын на заседании отсутствовал.