Британцы разочаровались в Трасс

Согласно опросу YouGov, лишь 23% британцев считают, что новый руководитель кабмина страны справиться со своими обязанностями лучше ее предшественника Бориса Джонсона , подавшего в отставку в середине лета из-за череды скандалов.

Как отмечается, 40% респондентов уверены, что Трасс в качестве премьера будет работать практически так же, как и Джонсон. А 23% опрошенных не исключают, что новая глава кабмина королевства будет только хуже, ушедшего политика. При этом 32% британцев считают, что лучшим выбором в качестве премьера Великобритании будет лидер оппозиционной партии Кир Стармер, Трасс же называют правильным вариантом лишь 25% респондентов.