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1 час назад

Times: только 23% британцев считают, что Трасс будет работать лучше Джонсона

Газета.Ru

Жители Великобритании по большей части негативно оценили перспективы Лиз Трасс на посту премьер-министра королевства, пишет The Times.

Британцы разочаровались в Трасс
Фото: ReutersReuters

Согласно опросу YouGov, лишь 23% британцев считают, что новый руководитель кабмина страны справиться со своими обязанностями лучше ее предшественника Бориса Джонсона, подавшего в отставку в середине лета из-за череды скандалов.

Как отмечается, 40% респондентов уверены, что Трасс в качестве премьера будет работать практически так же, как и Джонсон. А 23% опрошенных не исключают, что новая глава кабмина королевства будет только хуже, ушедшего политика. При этом 32% британцев считают, что лучшим выбором в качестве премьера Великобритании будет лидер оппозиционной партии Кир Стармер, Трасс же называют правильным вариантом лишь 25% респондентов.

Кроме того, граждане Великобритании достаточно критически оценивают шансы нового премьера на решение одной из главных проблем страны в лице энергетического кризиса. Так, 38% опрошенных считают, что у Трасс нет "правильной политики" в энергетической сфере, противоположной точки зрения придерживаются только 18% британцев.

Ранее СМИ сообщили, что Великобритании грозит дефицит бюджета из-за антикризисных планов Трасс.

В мире,Борис Джонсон,
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