Британцы разочаровались в Трасс

Жители Великобритании по большей части негативно оценили перспективы Лиз Трасс на посту премьер-министра королевства, пишет The Times.
Согласно опросу YouGov, лишь 23% британцев считают, что новый руководитель кабмина страны справиться со своими обязанностями лучше ее предшественника Бориса Джонсона, подавшего в отставку в середине лета из-за череды скандалов.
Как отмечается, 40% респондентов уверены, что Трасс в качестве премьера будет работать практически так же, как и Джонсон. А 23% опрошенных не исключают, что новая глава кабмина королевства будет только хуже, ушедшего политика. При этом 32% британцев считают, что лучшим выбором в качестве премьера Великобритании будет лидер оппозиционной партии Кир Стармер, Трасс же называют правильным вариантом лишь 25% респондентов.
Кроме того, граждане Великобритании достаточно критически оценивают шансы нового премьера на решение одной из главных проблем страны в лице энергетического кризиса. Так, 38% опрошенных считают, что у Трасс нет "правильной политики" в энергетической сфере, противоположной точки зрения придерживаются только 18% британцев.
Ранее СМИ сообщили, что Великобритании грозит дефицит бюджета из-за антикризисных планов Трасс.