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1 час назад

Байден продлил чрезвычайное положение из-за угрозы вмешательства в выборы США

BFM.RUиещё 5

Американский президент Джо Байден продлил на год действие указа, предусматривающего применение односторонних санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход выборов в США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо главы Белого дома на имя лидеров обеих палат конгресса.

Байден ввел в США чрезвычайное положение на год
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В документе Байден подчеркнул, что «способность лиц, находящихся, полностью или в значительной части, за пределами США, вмешиваться в американские выборы или подрывать доверие общественности к ним продолжает представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

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Вместе с тем он признал, что «не было никаких доказательств того, что иностранная держава изменила результаты или подсчет голосов на каких-либо выборах в Соединенных Штатах». Однако, по словам президента США, «иностранные державы исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки».

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