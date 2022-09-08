Байден ввел в США чрезвычайное положение на год

Американский президент Джо Байден продлил на год действие указа, предусматривающего применение односторонних санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход выборов в США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо главы Белого дома на имя лидеров обеих палат конгресса.

В документе Байден подчеркнул, что «способность лиц, находящихся, полностью или в значительной части, за пределами США, вмешиваться в американские выборы или подрывать доверие общественности к ним продолжает представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».