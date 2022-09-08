Америка стала эпицентром мировой вспышки оспы обезьян

Страны Америки стали эпицентром мировой вспышки оспы обезьян, заявила директор Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Карисса Этьенн.

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«Я хочу сфокусироваться на оспе обезьян, потому что Америка снова стала эпицентром мировой вспышки болезни. <...> На наш регион сейчас приходится больше всего случаев оспы обезьян в мире», – передает ТАСС слова Этьенн.

По данным ПАОЗ, к 6 сентября в странах Америки было выявлено более 30 тыс. случаев заболевания, большая часть – в США, Бразилии, Перу и Канаде. Летальные случаи были подтверждены в Бразилии, Эквадоре и на Кубе. Большинство заболевших – взрослые мужчины, однако известно как минимум о 145 заболевших женщинах и 54 несовершеннолетних.

В условиях недостатка вакцин, получивших одобрение к использованию для защиты от оспы обезьян, Этьенн призвала страны региона прививать в первую очередь людей из группы риска и заниматься их информированием для предотвращения распространения заболевания.

Ранее оспа обезьян распространилась на все 50 штатов США, последним из них, где было впервые зафиксировано заражения, стал Вайоминг.

В конце августа в штате Техас умер болевший оспой обезьян мужчина. Это был первый случай летального исхода в США от этого заболевания.