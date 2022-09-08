В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
42 минуты назад

Америка стала эпицентром мировой вспышки оспы обезьян

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Страны Америки стали эпицентром мировой вспышки оспы обезьян, заявила директор Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Карисса Этьенн.

Америка стала эпицентром мировой вспышки оспы обезьян
Фото: ТАССТАСС

«Я хочу сфокусироваться на оспе обезьян, потому что Америка снова стала эпицентром мировой вспышки болезни. <...> На наш регион сейчас приходится больше всего случаев оспы обезьян в мире», – передает ТАСС слова Этьенн.

По данным ПАОЗ, к 6 сентября в странах Америки было выявлено более 30 тыс. случаев заболевания, большая часть – в США, Бразилии, Перу и Канаде. Летальные случаи были подтверждены в Бразилии, Эквадоре и на Кубе. Большинство заболевших – взрослые мужчины, однако известно как минимум о 145 заболевших женщинах и 54 несовершеннолетних.

В условиях недостатка вакцин, получивших одобрение к использованию для защиты от оспы обезьян, Этьенн призвала страны региона прививать в первую очередь людей из группы риска и заниматься их информированием для предотвращения распространения заболевания.

Ранее оспа обезьян распространилась на все 50 штатов США, последним из них, где было впервые зафиксировано заражения, стал Вайоминг.

В конце августа в штате Техас умер болевший оспой обезьян мужчина. Это был первый случай летального исхода в США от этого заболевания.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. приватизировать внешнюю политику Канады.

В мире,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители