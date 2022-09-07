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12 часов назад

Берлускони захотел стать посредником между Москвой и Киевом

Елена Прошина

Лидер партии «Вперёд, Италия» и бывший премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что мог бы вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель стать посредником для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Берлускони захотел стать посредником между Москвой и Киевом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, что Меркель со мной или сама может попытаться посредничать с Путиным, с ней я бы смог предпринять попытку переубеждения», – заявил он.

Кроме того, Берлускони добавил, что сожалеет о решении Москвы сотрудничать с «коммунистическим тоталитаризмом Китая», а не с Евросоюзом.

Однако он также отметил, что не видит, чтобы Россия терпела потери из-за западных санкций.

«Мне кажется, она абсолютно способна сопротивляться санкциям и потолку цен на газ», – сказал бывший премьер Италии.

Ранее Сильвио Берлускони назвал скончавшегося экс-президента СССР Михаила Горбачева «чемпионом демократии».

В мире,Сильвио Берлускони,Михаил Горбачев,Ангела Меркель,Владимир Путин,ЕС,
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