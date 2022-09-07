Берлускони захотел стать посредником между Москвой и Киевом

Лидер партии «Вперёд, Италия» и бывший премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что мог бы вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель стать посредником для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я думаю, что Меркель со мной или сама может попытаться посредничать с Путиным, с ней я бы смог предпринять попытку переубеждения», – заявил он.
Кроме того, Берлускони добавил, что сожалеет о решении Москвы сотрудничать с «коммунистическим тоталитаризмом Китая», а не с Евросоюзом.
Однако он также отметил, что не видит, чтобы Россия терпела потери из-за западных санкций.
«Мне кажется, она абсолютно способна сопротивляться санкциям и потолку цен на газ», – сказал бывший премьер Италии.
Ранее Сильвио Берлускони назвал скончавшегося экс-президента СССР Михаила Горбачева «чемпионом демократии».