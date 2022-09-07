Псаки вышла на новую работу

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки нашла новую работу. Теперь она будет вести собственное шоу на телеканале MSNBC. Об этом сообщает портал Wrap.
«Псаки приступила к работе на MSNBC, где она сосредоточится на освещении выборов и насущных проблем», – сообщает издание.
Уточняется, что передача выйдет на экраны в следующем году.
В эфире своего шоу Джен Псаки собирается развенчивать фейки и «разоблачать чушь».
Джен Псаки покинула пост пресс-секретаря Белого дома 13 мая. В свой последний день работы на посту она попала в скандал, некорректно прокомментировав проблему дефицита молочных смесей для новорожденных детей в США.