Псаки вышла на новую работу

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки нашла новую работу. Теперь она будет вести собственное шоу на телеканале MSNBC. Об этом сообщает портал Wrap.

Фото: Jonathan Ernst/Reuters Jonathan Ernst/Reuters

«Псаки приступила к работе на MSNBC, где она сосредоточится на освещении выборов и насущных проблем», – сообщает издание.

Уточняется, что передача выйдет на экраны в следующем году.

В эфире своего шоу Джен Псаки собирается развенчивать фейки и «разоблачать чушь».