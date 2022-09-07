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1 час назад

Псаки вышла на новую работу

Елена Прошина

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки нашла новую работу. Теперь она будет вести собственное шоу на телеканале MSNBC. Об этом сообщает портал Wrap.

Псаки вышла на новую работу
Фото: Jonathan Ernst/ReutersJonathan Ernst/Reuters

«Псаки приступила к работе на MSNBC, где она сосредоточится на освещении выборов и насущных проблем», – сообщает издание.

Уточняется, что передача выйдет на экраны в следующем году.

В эфире своего шоу Джен Псаки собирается развенчивать фейки и «разоблачать чушь».

Псаки попала в скандал в последний день работы

Джен Псаки покинула пост пресс-секретаря Белого дома 13 мая. В свой последний день работы на посту она попала в скандал, некорректно прокомментировав проблему дефицита молочных смесей для новорожденных детей в США.

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