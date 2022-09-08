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3 часа назад

В Мелитополе взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией»

Lenta.ruиещё 21

В Мелитополе взорван штаб движения «Мы вместе с Россией». Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале, опубликовав совместное с движением заявление.

В Мелитополе взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией»
Фото: ТАССТАСС

Как отметил Рогов, ВСУ открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями региона голосования о вхождении в состав России.

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Позднее в эфире телеканала «Соловьев Live» Рогов уточнил, что в результате взрыва у штаба никто не пострадал, был нанесен лишь материальный ущерб. По его словам, у штаба произошло два взрыва, один из которых был «приманкой».

Второй взрыв произошел через некоторое время, однако находящиеся на месте специалисты «этот сценарий упредили и не допустили ни жертв, ни больших повреждений», — добавил Рогов.

Взрывы в Запорожье

Вечером в среду, 7 сентября, в Мелитополе прогремели пять взрывов. По предварительным данным, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Спустя полчаса появилась информация о том, что система ПВО в Бердянске сбила ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Обстрел Херсонской области

В начале сентября сообщалось, что в Херсонской области прогремело больше десяти взрывов. По словам заместителя главы местной администрации Кирилла Стремоусова, в городе постоянно работают системы ПВО.

Агентство Reuters сообщило, что ВСУ начали наступление на южном фронте. Руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны республики Наталья Гуменюк подтвердила, что армия страны начала наступательные действия на разных направлениях, в том числе в Херсонской области.

Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу объяснил наступление ВСУ желанием Киева создать у Запада «иллюзию способности ВСУ вести наступление».

Референдумы в Запорожье и Херсоне

7 сентября Институт социального маркетинга (ИНСОМАР) опубликовал результаты исследования, согласно которым 71 процент жителей Запорожской области и 63 процента Херсонской области поддержали присоединение регионов к России. Еще 6 и 7 процентов участников опроса выступили за то, чтобы регионы стали самостоятельными государствами.

Социологическое исследование, призванное выявить отношение к будущему референдуму о вхождении регионов в состав РФ, провели и специалисты Крымского Республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ).

По результатам опроса, присоединение регионов к России поддержал 81 процент жителей Запорожской области и 71 — Херсонской. Перспективу получения российского гражданства положительно оценили 88 процентов населяющих Запорожскую область и 84 процента жителей Херсонской области.

В мире,Политика,Кирилл Стремоусов,Владимир Рогов,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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