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1 час назад

В ООН анонсировали визит миссии по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

Lenta.ru

Миссия по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке Донецкой народной республики (ДНР) будет готова к работе уже в ближайшие дни. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. Ее цитирует РИА Новости.

Миссия ООН займется расследованием обстрела СИЗО в Еленовке
Фото: Пресс-служба Южного военного округа / РИА НовостиПресс-служба Южного военного округа / РИА Новости

«Миссия по установке фактов в Еленовке будет развернута в ближайшие дни, чтобы изучить инцидент 29 июля, который привел к гибели 53 украинских военнопленных. Еще от 75 до 130 получили ранения», — заявила она на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине.

Она уточнила, что миссию возглавит Карлос Альберто душ Сантуш Крус, его будет сопровождать «опытная группа старших должностных лиц и экспертов».

«Миссия должна иметь возможность беспрепятственно выполнять свою работу и иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и доказательствам», — указала ДиКарло.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 29 июля нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по СИЗО в Еленовке, где находились украинские военнопленные, в числе которых были бойцы батальона «Азов». В результате атаки погибли 50 человек.

6 августа первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва доставит международных экспертов и журналистов на место удара ВСУ.

В мире,Дмитрий Полянский,ООН,
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