В сеть слили видеозапись разговора Макрона и Зеленского 24 февраля

В интернете опубликовали видео разговора президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского 24 февраля. На нем украинский лидер призывает создать антироссийскую коалицию, сообщая о начале спецоперации.

«Очень важно, чтобы вы поговорили с [президентом России Владимиром] Путиным. Также нужно создать антивоенную коалицию против России. Мы уверены, что лидеры европейских стран и [президент США Джо] Байден к ней присоединятся», — сказал Владимир Зеленский Эммануэлю Макрону на кадрах, опубликованных в социальных сетях.

Также украинский лидер заявлял, что боевые действия будут кардинально отличаться от событий 2014 года, ведь они будут проходить везде: в Киеве, Одессе и Белоруссии.

«Все гораздо серьезнее», — уверял Макрона Зеленский.