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2 минуты назад

В сеть слили видеозапись разговора Макрона и Зеленского 24 февраля

Ura.Ru

В интернете опубликовали видео разговора президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского 24 февраля. На нем украинский лидер призывает создать антироссийскую коалицию, сообщая о начале спецоперации.

«Очень важно, чтобы вы поговорили с [президентом России Владимиром] Путиным. Также нужно создать антивоенную коалицию против России. Мы уверены, что лидеры европейских стран и [президент США Джо] Байден к ней присоединятся», — сказал Владимир Зеленский Эммануэлю Макрону на кадрах, опубликованных в социальных сетях.

Также украинский лидер заявлял, что боевые действия будут кардинально отличаться от событий 2014 года, ведь они будут проходить везде: в Киеве, Одессе и Белоруссии.

«Все гораздо серьезнее», — уверял Макрона Зеленский.

Ранее Макрон «слил» разговор с Путиным, допустив его публикацию в документальном фильме французского режиссера Ги Лагаша «Президент, Европа и война». Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобное действие Парижа является нарушением конфиденциальности переговоров лидеров государств, передает RT. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Францию в нарушении дипломатической этики, дополняет MK.RU. Издание Die Welt опубликовало слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, которые он говорил Путину перед началом спецоперации. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Макрон и Шольц простые «пацаны», которые пытаются «пиариться», сливая разговоры с Путины, сообщает телеканал 360.

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