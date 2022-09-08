Турки в Европе запасаются углем в ожидании "кошмарной зимы"

"Существует огромная проблема природного газа и нефти. Государство оказывает помощь, но она неудовлетворительна. Если они не найдут реальных решений, я думаю, что начало катастрофы будет зимой", - высказал мнение Мустафа Орсоглу, проживающий во Франции с 1995 года.

Аслы Баг, живущая в Австрии почти 20 лет, рассказала, что кризис повлиял на жителей страны по-разному. Так, цены на топливо, электроэнергию, аренду недвижимости, природный газ и продукты питания увеличились более чем в два раза, при этом уровень минимальных зарплат и окладов остались неизменными. По словам женщины, если Австрия не сможет найти газ, то придется сжечь дрова, а про рестораны, спорт и развлечения придется забыть.