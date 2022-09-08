Турки в Европе запасаются углем в ожидании "кошмарной зимы"

Проживающие в странах Европы турки рассказали, что запасаются мазутом, древесным углем в ожидании "кошмарной зимы" в условиях энергетического кризиса. Об этом пишет газета Yeni Şafak.
"Россия закрыла вентили, и Европа оказалась в газовом кризисе. Страны спешат пережить зиму, которая, как ожидается, будет кошмарной, с минимальным ущербом", - пишет автор статьи Хатичэ Сака.
По ее словам, некоторые жители Европы даже запасаются свечами, опасаясь остаться без электричества.
"Существует огромная проблема природного газа и нефти. Государство оказывает помощь, но она неудовлетворительна. Если они не найдут реальных решений, я думаю, что начало катастрофы будет зимой", - высказал мнение Мустафа Орсоглу, проживающий во Франции с 1995 года.
Аслы Баг, живущая в Австрии почти 20 лет, рассказала, что кризис повлиял на жителей страны по-разному. Так, цены на топливо, электроэнергию, аренду недвижимости, природный газ и продукты питания увеличились более чем в два раза, при этом уровень минимальных зарплат и окладов остались неизменными. По словам женщины, если Австрия не сможет найти газ, то придется сжечь дрова, а про рестораны, спорт и развлечения придется забыть.
"Правительство помогает, как может, но этого недостаточно. Я не понимаю политической линии правительства", - сказала Баг.
Ранее сообщалось, что британский политик Джордж Галлоуэй предупредил, что энергетический кризис "переломит хребет" Европе.