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20 минут назад

В Мелитополе слышны взрывы, работает ПВО

Елена Прошина

Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщает, что в Мелитополе, предположительно, работает система противовоздушной обороны, было слышно пять взрывов. Об этом Рогов написал в своём Telegram-канале.

В Мелитополе прогремели пять взрывов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мелитополь – громко. Предварительно – работа ПВО... Пять взрывов», – написал Владимир Рогов.

Он также добавил, что подробностями происходящего поделится позже.

Это не первый раз за последнее время, когда в Мелитополе слышны громкие взрывы. 2 сентября в северо-западной части города также прогремело пять взрывов. По имеющейся информации, это тоже был результат работы системы противовоздушной обороны.

В мире,Владимир Рогов,
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