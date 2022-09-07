В Мелитополе прогремели пять взрывов

Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщает, что в Мелитополе, предположительно, работает система противовоздушной обороны, было слышно пять взрывов. Об этом Рогов написал в своём Telegram-канале.

Это не первый раз за последнее время, когда в Мелитополе слышны громкие взрывы. 2 сентября в северо-западной части города также прогремело пять взрывов. По имеющейся информации, это тоже был результат работы системы противовоздушной обороны.