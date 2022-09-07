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13 часов назад

Варшава направит ФРГ ноту с требованием выплатить репарации

Илья Родин

Замминистра внешнеполитического ведомства Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил в эфире Польского радио, что Варшава планирует до конца текущего года направить Германии ноту с требованием выплатить репарации за ущерб, нанесенный республике во время Второй мировой войны. Об этом пишет РИА «Новости».

Варшава направит ФРГ ноту с требованием выплатить репарации
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что в качестве репараций власти Польши надеются получить от ФРГ 6,2 трлн злотых (порядка $1,3 трлн).

Дипломат уточнил, что Варшава назвала эту сумму на основе анализа данных о разнообразных потерях, которые страна понесла во время военных действий и в период немецкой оккупации.

Замминистра подчеркнул, что специалисты тщательно работали над отчетом о понесенных убытках. На него ушло около пяти лет, но он стал «очень сильным инструментом для того, чтобы сделать следующий шаг».

Этим шагом, по его словам, является формальная подача ноты протеста властям Германии. Он будет предпринят до конца 2022 года.

Шансы Польши получить репарации от Германии оценили

Напомним, что польские эксперты уверены в том, что Берлин согласится заплатить запрошенную сумму. В ФРГ заявляют, в свою очередь, что вопрос о репарациях поднимать не следует, он закрыт.

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